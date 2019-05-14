Епископы проигнорировали Филарета: в Киев прибыли лишь четверо из 60 приглашенных. Фото: politeka.net

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Патриарх Филарет пригласил в Киев на торжественную службу более 60 украинских епископов, однако практически все они проигнорировали это мероприятие во Владимирском соборе: прибыли в столицу лишь четверо священнослужителей.

Организованное сегодня Филаретом молитвенное празднование в честь священномученика Макария вылилось в скандал, сообщает «ВВС Україна».

В запланированной как масштабное мероприятие службе приняли участие лишь четверо приглашенных церковников: архиепископ Симферопольский и Крымский Климент и иерархи из бывших приходов Украинской православной церкви Киевского патриархата в России — митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф, его викарий Петр и епископ Адриан.

Глава новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний также отсутствовал. Он находится с рабочим визитом в Мариуполе.

Не явился в Киев и митрополит Луцкий и Волынский Михаил, который в свое время был главным конкурентом Епифания.

Приглашения на службу во Владимирском соборе патриарх Филарет разослал еще 8 мая. По данным СМИ, мероприятие предусматривало «братскую встречу» церковников.

Провозглашая литургический диптих, Филарет упомянул всех предстоятелей, которые управляют поместными православными церквями, не забыв и Епифания, митрополита Киевского и всея Украины.

Ранее Филарет заявил о желании возобновить деятельность УПЦ КП, которая была распущена в декабре прошлого года в связи с созданием ПЦУ. В свою очередь Епифаний назвал стремление сохранить предыдущую структуру Киевского патриархата изоляцией, потерей томоса и всех достижений церкви, которая стала независимой.