Владимир Зеленский и Саид Исмагилов, фото: Саид Исмагилов

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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео с посланием мира украинских религиозных деятелей к жителям оккупированных территорий нашей страны.

Политик отмечает, что появление этого видео стало результатом встреч с религиозными лидерами.

Спасибо всем, кто согласился, — подчеркнул Зеленский. — Мы с вами! Мы вместе! Мы — одна страна!

На видео присутствуют обращения почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета (ПЦУ), главы Украинской греко-католической церкви Святослава, главы Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрия, муфтия Крыма Айдера Рустемова, главного раввина Одессы и Юга Украины Враама Вольфа, муфтия Ахмеда Тамима, муфтия Саида Исмагилова, главного раввина Днепра и Днепропетровской области Шмуэля Каминецкого, главного раввина Харькова и Востока Украины Мойше Московича, главного раввина Киева Мойше Реувена Асмана, главногого раввина Донбасса Пинхаса Вишецкого.

Мы молимся за мир. А мир может быть только тогда, когда есть правда и есть справедливость. Молимся за справедливый мир для всех нас, — отмечает глава УГКЦ.

Наступил момент мира, наступил момент прощения, наступил момент понимания. Давайте используем этот уникальный момент и снова объединимся ради наших детей, ради наших внуков, ради нашего будущего, — отмечает главный раввин Донбасса. — Любим вас, скучаем за вами, желаем очень быстрого объединения.

Пользователи соцсетей обратили внимание, что на видео отсутствуют глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний и главы протестантских церквей Украины, а должность Филарета указана без принадлежности к какой-либо из религиозных организаций.

Несколько дней назад Филарет в интервью украинским СМИ заявил, что Киевский патриархат (УПЦ КП) не ликвидирован и он планирует возобновить его деятельность. На 14 мая Филарет пригласил архиереев в Киев во Владимирский собор на традиционное молитвенное празднование в честь священномученика Макария. Приглашения были напечатаны на бланках УПЦ КП и подписаны патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом.

Ликвидировать Киевский патриархат может тот, кто его создал, — заявил Филарет в комментарии телеканалу «1+1».

Источники агентства BBC сообщают, что позиция Филарета в этом вопросе заключается в том, что ПЦУ и является Киевским патриархатом.

Рано или поздно Киевская митрополия будет киевским патриархатом, — отмечает источник.

В данных Министерства юстиции Киевский патриархат как религий организация существует, ее главой указан Филарет.

Напомним, Зеленского сегодня оштрафовали на 850 грн.