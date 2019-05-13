Зеленский начинает президентство со штрафа в 850 грн за показанный бюллетень, фото — ТСН

https://racurs.ua/n121869-zelenskiy-nachinaet-prezidentstvo-so-shtrafa-v-850-grn-za-pokazannyy-bulleten.html

Ракурс

Победителя президентских выборов Владимира Зеленского признали виновным в нарушении избирательного законодательства. Он заплатит штраф в размере 850 грн, а также судебные расходы (380 грн).

В Оболонском райсуде Киева 13 мая состоялось заседание по делу Зеленского, который во время голосования во втором туре показал заполненный бюллетень. Об этом сообщалось в трансляции из зала суда.

Дело слушал судья Владислав Девятко. Адвокаты настаивали, что Зеленский действовал неумышленно. Вынося решение Девятко отметил, что Зеленский нарушил нормы ст. 212.10 (нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума), поскольку сознательно показывал заполненный бюллетень журналистам на избирательном участке.

Кроме того, Девятко сообщил, что Зеленский ранее сам публично признал нарушение закона. Суд назначил ему наказание — штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн).

Защитники Зеленского отметили, что недовольны решением суда, но посоветуются с будущим президентом страны относительно апелляции.

Напомним, что 21 апреля работники полиции составили на Зеленского админпротокол, который он подписал.