Зеленський розпочинає президентство зі штрафу у 850 грн за показаний бюлетень, фото — ТСН

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Переможця президентських виборів Володимира Зеленського визнали винним у порушенні виборчого законодавства. Він сплатить штраф у розмірі 850 грн, а також судові витрати (380 грн).

В Оболонському райсуді Києва сьогодні відбулося засідання у справі Зеленського, який під час голосування у другому турі показав заповнений бюлетень. Про це повідомлялося в трансляції із зали суду.

Справу слухав суддя Владислав Дев’ятко. Адвокати наполягали, що Зеленський діяв неумисно. У своєму Дев’ятко зазначив, що Зеленський порушив ннорми ст. 212.10 (порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму), оскільки свідомо показував заповнений бюлетень журналістам на виборчій дільниці.

Крім того, Зеленський сам раніше визнав порушення закону. Суд призначив покарання: штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн).

Захисники Зеленського відзначили, що незадоволені рішення суду, але порадяться із майбутнім президентом країни щодо подання апеляції.

Нагадаємо, що 21 квітня працівники поліції склали на Зеленського адмінпротокол, який він підписав.