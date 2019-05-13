Комплекс С-300 помітили в США, в Росії заявили про «український слід», фото — Вікіпедія

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Ракурс

На військовому полігоні в США помітили радянський зенітно-ракетний комплекс С-300.

Про появу на військовому полігоні в США системи С-300ПТ 12 травня написав сайт Defence Blog з посиланням на фото з супутника, що з’явилося в соцмережах.

На кадрі показані командний пункт з радіолокатором підсвітки і наведення типу 30Н6, а також дві пускові установки. Невідомо, чи є ці компоненти С-300 справжніми, також не уточнюється назва полігону і його місцезнаходження.

Комплекс С-300ПТ здатний вражати різні цілі в широкому діапазоні висот і відстаней залежно від типу застосовуваних елементів і протиракет.

Системи сімейства С-300 є на озброєнні декількох союзників США по НАТО — Болгарії і Словаччини, а також у держав, що тісно співпрацюють з Вашингтоном, наприклад, в України. Збройні сили України володіють пусковими установками модифікації С-300ПТ. Ця система вироблялася в СРСР із 1975 року.

Російські експерти припустили, що доступ до цієї радянської техніки американцям надала саме Україна. Метою цього, на думку редактора журналу «Національна оборона» Ігоря Коротченка, є вивчення військовими США системи С-300 і розробка методів можливої ​​боротьби з подібними комплексами.

Нагадаємо, що у вересні 2018 року Росія передала Сирії комплекси С-300. У 2013 році РФ припинила поставки комплексів на прохання Ізраїлю, але вирішила відновити після того, як літак російських ВКС Іл-20 був помилково збитий ракетою ППО Сирії над Середземним морем 17 вересня. Росія звинуватила в трагедії Ізраїль й ухвалила відновити поставки С-300 Сирії.