Комплекс С-300 заметили в США, в России заявили об «украинском следе», фото — Википедия

https://racurs.ua/n121867-kompleks-s-300-zametili-v-ssha-v-rossii-zayavili-ob-ukrainskom-slede-foto.html

Ракурс

На военном полигоне в США заметили советский зенитно-ракетный комплекс С-300.

О появлении на военном полигоне в США системы С-300ПТ 12 мая написал сайт Defence Blog со ссылкой на фото со спутника, которое появилось в соцсетях.

В кадре показаны командный пункт с радиолокатором подсвета и наведения типа 30Н6, а также две пусковые установки. Неизвестно, являются ли эти компоненты С-300 настоящими, также не уточняется название полигона и его местонахождение.

Комплекс С-300ПТ способен поражать различные цели в широком диапазоне высот и расстояний в зависимости от типа применяемых элементов и противоракет.

Системы семейства С-300 стоят на вооружении нескольких союзников США по НАТО — Болгарии и Словакии, а также у государств, тесно сотрудничающих с Вашингтоном, например, в Украине. Вооруженные силы Украины владеют пусковыми установками модификации С-300ПТ. Эта система производилась в СССР с 1975 года.

Российские эксперты предположили, что доступ к этой советской технике американцам предоставила именно Украина. Целью этого, по мнению редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, является изучение военными США системы С-300 для разработки методов возможной борьбы с подобными комплексами.

Напомним, что в сентябре 2018 года Россия передала Сирии комплексы С-300. В 2013 году РФ прекратила поставки комплексов по просьбе Израиля, но решила восстановить после того, как самолет российских ВКС Ил-20 был ошибочно сбит ракетой ПВО Сирии над Средиземным морем 17 сентября. Россия обвинила в трагедии Израиль и решила возобновить поставки С-300 Сирии.