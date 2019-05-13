Прогноз погоды на 14 мая обещает грозы, но дальше украинцев ждут солнечные дни. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине во вторник, 14 мая, будет пасмурной, в западных областях ожидаются грозы.

На севере, востоке и в центре температура воздуха днем подымется до 22−24 градусов тепла, ночью будет 11−13 градусов. На юге воздух днем прогреется до 25 градусов, сообщает сегодня Укргидрометцентр.

В то же время на западе страны ожидаются грозы. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Волынской и Ровенской областях из-за дождей будет прохладнее, чем на остальной территории Украины — 17−19 градусов тепла днем, 9−11 градусов — вечером.

Погода в Киеве завтра порадует теплом: ожидается 22−24 градуса.

Геомагнитная обстановка в Украине 14 мая будет спокойной, с 3.00 до 9.00 утра, а также в 15.00 возможны лишь небольшие возмущения.

С 16 мая под влиянием антициклона дожди в Украине прекратятся, уступив место благоприятной сухой и солнечной погоде.

В то же время синоптик Наталья Диденко написала в Фейсбуке, что с зонтиком все же лучше не расставаться на протяжение всей недели, поскольку погода может быть переменчивой, особенно на западе страны. Также непродолжительные осадки возможны в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

По словам синоптика, текущая неделя идеально подойдет для посадки саженцев и семян, поскольку земля хорошо увлажнена дождями и будет постепенно прогреваться.