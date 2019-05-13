Прогноз погоди на 14 травня обіцяє грози, але далі українців очікують сонячні дні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні у вівторок, 14 травня, буде похмурою, в західних областях очікуються грози.

На півночі, сході та в центрі температура повітря вдень сягне 22−24 градусів тепла, вночі буде 11−13 градусів. На півдні повітря вдень прогріється до 25 градусів, повідомляє сьогодні Укргідрометцентр.

Водночас на заході країни очікуються грози. У Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській, Волинській та Рівненській областях через дощі буде прохолодніше, ніж на решті території України — 17−19 градусів тепла вдень, 9−11 градусів — ввечері.

Погода в Києві завтра порадує теплом: очікується 22−24 градуси.

Геомагнітний стан в Україні 14 травня буде спокійним, із 3.00 до 9.00 ранку, а також о 15.00 можливі лише невеликі збурення.

З 16 травня під впливом антициклону дощі в Україні припиняться, поступившись місцем сприятливій сухій та сонячній погоді.

Водночас синоптик Наталія Діденко написала у Фейсбуці, що з парасолькою все ж краще не розлучатися впродовж усього тижня, оскільки погода може бути мінливою, особливо на заході країни. Також нетривалі опади можливі в Київській, Вінницькій та Одеській областях.

На думку синоптика, поточний тиждень ідеально підійде для посадки саджанців і насіння, оскільки земля добре зволожена дощами і поступово прогріватиметься.