Декларація про доходи: названо кількість мільярдерів, мільйонерів та рекордсменів в українському шоу-бізнесі

Названо кількість мільярдерів, мільйонерів та рекордсменів в українському шоу-бізнесі / Фото: Супровід будівництва

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У Державній фіскальній службі поділилися результатами кампанії декларування доходів громадян. Загальний задекларований дохід українців становить 83,6 млрд грн, що на 26 млрд грн більше, аніж торік.

Результати говорять і про збільшення рівня життя і, звичайно, якісно організовану інформаційну та роз’яснювальну роботу ДФС. Отже, подано майже 529 тис. податкових декларацій, — написав у Facebook очільник Одеської митниці Олександр Власов.

Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб визначено на рівні 3,2 млрд грн. За словами чиновника, сума військового збору до сплати становить 465,5 млн грн.

Кількість мільйонерів склала 5143 осіб. Найбільше мільйонерів сконцентровано у Києві (2194 особи), Київській (378 осіб), Харківський (339 осіб) та Дніпропетровській (333 особи) областях. Близько 58% з них є особами віком 40−60 років. Разом з тим, наймолодшому мільйонеру в Україні зараз всього 18 років. Свої статки він отримав при успадкуванні майна.

Разом з тим, найстаршому мільйонеру — майже 100 років. 70% мільйонерів задекларували отримані доходи у сумі 1−5 млн грн, в основному від операцій з продажу об'єктів рухомого/нерухомого майна, надання майна в лізінг, оренду, житловий найм та іноземні доходи. В Україні налічується лише троє мільярдерів, лише один з яких задекларував дохід у понад 10 млрд грн.

До кампанії декларування доходів-2019 долучилися майже 200 знаменитостей: зірки естради, музиканти, шоумени, популярні ведучі та спортсмени. Ними задекларовано доходи у сумі понад 416 млн грн, — написав Власов.

Він додав, що рекордсменами шоу-бізнесу, котрі задекларували найбільші статки, є: телевізійна ведуча (158,8 млн грн), ведучий шоу-програм (26,9 млн грн), співак (11,8 млн грн), композитор (3,2 млн грн), футболіст (26,2 млн грн), гуморист (на спрощеній системі оподаткування — 4,7 млн грн). Окрім цього, ще один відомий гуморист задекларував 4,1 млн грн.