Зеленського судять за показаний на виборах заповнений бюлетень

https://racurs.ua/ua/n121865-zelenskogo-sudyat-za-pokazanyy-na-vyborah-zapovnenyy-buleten-translyaciya.html

Ракурс

В Оболонському райсуді Києва проходить слухання у справі переможця президентських виборів Володимира Зеленського, який під час голосування показав заповнений бюлетень.

Справу слухає суддя Владислав Дев’ятко, який у січні визнав Віктора Януковича винним у державній зраді і засудив його до 13 років в’язниці.

До суду сьогодні прийшли представники Зеленського, які заявили журналістам, що не бачать складу злочину у діях переможця виборів. Порушення, яке сталося у день другого туру виборів, кваліфікували як адміністративне. У день голосування 21 квітня працівники поліції на Зеленського склали адмінпротокол, який він підписав.

За показ заповненого бюлетеня йому загрожує штраф, його суму обере суддя. Закон «Про вибори президента України» (ст. 159) забороняє фото- і відеофіксацію результатів волевиявлення виборців, демонстрацію виборцем результатів волевиявлення на дільниці. Ці дії караються штрафом на суму від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або ж виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років.