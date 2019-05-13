Зеленского судят за показанный на выборах заполненный бюллетень

https://racurs.ua/n121865-zelenskogo-sudyat-za-pokazannyy-na-vyborah-zapolnennyy-bulleten-translyaciya.html

Ракурс

В Оболонском райсуде Киева проходит слушание в деле победителя президентских выборов Владимира Зеленского, который во время голосования показал заполненный бюллетень.

Дело слушает судья Владислав Девятко, который в январе признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и приговорил его к 13 годам тюрьмы.

В суд сегодня пришли представители Зеленского. Нарушение, которое произошло в день второго тура выборов, квалифицировали как административное. В день голосования 21 апреля на Зеленского составили админпротокол.

За показ заполненного бюллетеня ему грозит штраф, его сумму выберет судья. Закон «О выборах президента Украины» (ст. 159) запрещает фото- и видеофиксацию результатов волеизъявления избирателей, демонстрацию избирателем результатов волеизъявления на участке. Эти действия наказываются штрафом от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет.