Хватит давить: стало известно о реакции ЕС на раздачу российских паспортов в ОРДЛО, фото — Депо

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Министры иностранных дел Евросоюза сегодня обсудили вопрос о введении санкций против Москвы за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.

Единого мнения по этому у стран ЕС пока нет, но дополнительные санкции против РФ страны-члены Евросоюза вводить не намерены. Об этом министры заявили журналистам в Брюсселе по окончании встречи, посвященной 10-й годовщине Восточного партнерства.

Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану отметил, что Москва сделала не лучший шаг, который можно было предпринять в этой ситуации. По его словам, граждане должны иметь выбор, но подталкивать их к получению гражданства означает создавать проблемы для Украины. Мелешкану, впрочем, считает, что новые санкции против РФ не нужны также Украине.

Это создаст проблемы самой Украине, — заявил он, но не уточнил, в чем он видит эти проблемы.

Глава чешского МИД Томаш Петршичек сказал, что его страна хочет скорей вести диалог, чем прибегать к давлению, которое использует в дипломатии сама Россия.

Напомним, что Киев призвал ЕС к усилению давления на РФ из-за российской паспортизации Донбасса. Введение новых санкций поддержала Литва, которую обычно относят к числу друзей Украины в Евросоюзе.

О введении персональных санкций против россиян, причастных к этому решению, сообщал и эстонский министр Урмас Рейнсалу. Он также считал необходимым принять отдельное решение о непризнании Евросоюзом российских паспортов, выданных гражданам Украины, которые живут в оккупированных регионах.

Россия весной 2019 года открыла в Ростовской области два центра выдачи паспортов жителям ОРДЛО.