Досить тиснути: стало відомо про реакцію ЄС на роздачу російських паспортів в ОРДЛО, фото — Депо

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Міністри закордонних справ Євросоюзу сьогодні обговорили питання про введення санкцій проти Москви за видачу російських паспортів жителям Донбасу.

Єдиної думки щодо цього у країн ЄС поки немає, але додаткові санкції проти РФ країни-члени Євросоюзу, найімовірніше, не запровадять. Про це міністри заявили журналістам у Брюсселі після закінчення зустрічі, присвяченої 10-й річниці Східного партнерства.

Міністр закордонних справ Румунії Теодор Мелешкану зауважив, що Москва зробила не найкращий крок, який можна було зробити в цій ситуації. За його словами, громадяни повинні мати вибір, але підштовхувати їх до отримання громадянства означає створювати проблеми для України. Мелешкану, втім, вважає, що нові санкції проти РФ не потрібні також українцям.

Це створить проблеми самій Україні, — заявив він, але не уточнив, у чому він бачить ці проблеми.

Глава чеського МЗС Томаш Петршічек сказав, що його країна хоче швидше вести діалог, ніж вдаватися до тиску, який пускає в хід Росія.

Нагадаємо, що Київ закликав ЄС до посилення тиску на РФ через російську паспортизацію Донбасу. Запровадження нових санкцій підтримала Литва, яку зазвичай зараховують до числа друзів України в Євросоюзі.

Про запровадження персональних санкції проти росіян, причетних до цього рішення, повідомляв й естонський міністр Урмас Рейнсалу. Він також вважав за необхідне ухвалити окреме рішення про невизнання Євросоюзом російських паспортів, виданих громадянам України, які живут в окупованих регіонах.

Росія навесні 2019 року відкрила у Ростовській області два центри видачі своїх паспортів жителям ОРДЛО.