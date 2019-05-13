Вибори Трампа і справа Манафорта: Лещенко заявив про змову Луценка з Джуліані

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Сьогодні в Києві не відбулося слухання в Окружному адмінсуді щодо апеляції нардепа Сергія Лещенка на рішення суду, винесене за позовом парламентарія Борислава Розенблата. Йдеться про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Лещенко щодо розголошення інформації про політтехнолога Дональда Трампа Пола Манафорта, який фігурує у «чорній бухгалтерії» Партії регіонів.

Трепак, Лещенко, Ситник — люди, які були втягнуті спецслужбами американського посольства, які дійсно дали їм цю амбарну книгу (Януковича — ред.), щоб інформація потрапила в ЗМІ… Україна втрутилася в чужі вибори, — заявив Борислав Розенблат.

У свою чергу, кілька днів тому Лещенко зазначив, що генпрокурор Луценко наговорив персональному адвокату Дональда Трампа Рудольфу Джуліані «купу фейків», які той згодом озвучив в ефірі американського телеканалу Fox. Нагадаємо, Джуліані днями назвав Лещенка «ворогом Трампа» в оточенні новообраного президента Володимира Зеленського. За словами адвоката, український нардеп у 2016 році під час виборів в США опублікував так звану «чорну книгу» Партії регіонів, в якій фігурував Манафорт.

Луценко наговорив Джуліані купу фейків… Наприклад, про те, що я засуджений за втручання у вибори в США. Йдеться про рішення продажного Окружного адмінсуду Києва, за позовом продажного Розенблата… Тільки Луценко не сказав Джуліані, що рішення не набуло чинності, а мною подано апеляцію, — заявив Лещенко.

Сьогодні нардеп зазначив, що Луценко залучив адвоката Трампа в реалізацію сценарію «з порятунку себе коханого від звільнення».

У березні 2014 року (після втечі Янукович і анексії Криму), екс-міністр екології Микола Злочевський вийшов на віце-президента США Джо Байдена і держсекретаря Джона Керрі. Він запропонував їм поділитися доходами газової компанії Burisma. І Байден з Керрі нібито погодилися — розповідає Лещенко сценарій Луценка.

За словами Лещенка, Луценко також переконав Джуліані, що Байден постійно «гнобив» Порошенка відставками генпрокурорів, які хотіли посадити Злочевського.

У 2017 році Байден зажадав від Порошенка гарантій, що ніхто не буде розслідувати справу компанії Злочевського Burisma. А натомість Байден нібито пообіцяв допомогу у встановленні контактів з адміністрацією Трампа. Така ось історія, яку Луценко «продав» для Рудольфа Джуліані… Не знаю, правда це чи ні, — резюмував Лещенко.

Нардеп зазначив, що якщо Байден і Керрі дійсно отримували хабарі від Злочевського і «ображали» Порошенка з Шокіним і Луценком, вони повинні понести покарання.

Нагадаємо, у січні 2015 року Генпрокуратура оголосила Злочевського в розшук, його рахунки було заморожено. Раніше ЗМІ повідомляли, що Злочевський зустрічався з нардепом Ігорем Кононенком у Відні, однак Кононенко це заперечував. Після цієї зустрічі, восени 2017 року з сайту МВС зникла інформаційно-статистична картка про розшук Злочевського. У січні 2018 року компанія Burisma, що належить екс-міністру, заявила про завершення всіх процесуальних і судових справ в Україні проти Злочевського і операційних компаній, що входять до складу Burisma Group.