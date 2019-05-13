Довгі вихідні у червні в українців будуть двічі. Фото: andareoltre.org

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Святкові дні у червні 2019 року в Україні дадуть можливість відпочити більше. Додаткові вихідні українці отримають завдяки святам Трійці та Дня Конституції.

Перенесення робочих днів відбудеться відповідно до законодавства України: якщо святковий день припадає на суботу або неділю, то наступний за ними понеділок також буде неробочим.

Цьогоріч свято Трійці припадає на неділю, 16 червня, що подарує українцям триденний відпочинок — із суботи, 15 червня, по понеділок, 17 червня.

Також три дні відпочинку українці отримають наприкінці наступного місяця. Завдяки тому, що День Конституції (28 червня) припадає на п’ятницю, разом із суботнім і недільним днями вихідні знову будуть триденними.

Також уряд рекомендує зробити коротким робочий день у четвер, 27 червня, що дасть можливість українцям підготуватися до довгого вікенду.

Наступні затяжні вихідні Кабінет міністрів України рекомендує зробити у серпні, на День Незалежності.

Нагадаємо, напередодні, 12 травня, в Україні відзначали День матері. Це свято не входить до переліку державних, тому не є неробочим днем. Наша країна приєдналася до традиції вшанування матерів у 2000 році. Загалом же свято відзначається в понад 85 країнах світу.