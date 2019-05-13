Длинные выходные в июне у украинцев будут дважды. Фото: andareoltre.org

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Праздничные дни в июне 2019 года в Украине дадут возможность отдохнуть больше. Дополнительные выходные украинцы получат благодаря праздникам Троицы и Дня Конституции.

Перенос рабочих дней состоится согласно законодательству Украины: если праздничный день приходится на субботу или воскресенье, то следующий за ними понедельник также будет нерабочим.

В этом году праздник Троицы выпадает на воскресенье, 16 июня, что подарит украинцам трехдневный отдых — с субботы, 15 июня, по понедельник, 17 июня.

Также три дня отдыха украинцы получат в конце следующего месяца. Благодаря тому, что День Конституции (28 июня) выпадает на пятницу, вместе с субботним и воскресным днями выходные снова будут трехдневными.

Также правительство рекомендует сделать коротким рабочий день четверга, 27 июня, что даст возможность украинцам подготовиться к длинному уикенду.

Следующие затяжные выходные Кабинет министров Украины рекомендует сделать в августе, на День Независимости.

Напомним, накануне, 12 мая, в Украине отмечали День матери. Этот праздник не входит в список государственных, поэтому не является нерабочим днем. Наша страна присоединилась к традиции чествования матерей в 2000 году. В целом же праздник отмечается в более чем 85 странах мира.