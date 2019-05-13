Огненную радугу наблюдали жители Нью-Йорка, фото — Википедия

https://racurs.ua/n121861-ognennuu-radugu-nabludali-jiteli-nu-yorka-foto.html

Ракурс

Жителям Нью-Йорка повезло 12 мая увидеть редкий природный феномен — огненную радугу. В небе над мегаполисом появилось разноцветное сияние, которое было видно примерно 15 минут.

Соответствующие фотографии в Твиттер обнародовала Стиви Дэниелс, ведущая прогноза погоды телекомпании CBS.

Скорее всего, это была так называемая огненная радуга, которая возникает, когда солнечный свет преломляется сквозь кристаллы льда в облаках. Лучи солнечного света проходят в таком случае через шестигранные кристаллы льда и, преломляясь, образуют радужное, спектральное разделение цветов.

Свет преломляется причудливым образом, поэтому мы видим огненную радугу. Явление может простираться на несколько сотен квадратных километров.

Огненная радуга официально называется округло-горизонтальной дугой. Это один из видов гало. Феномен проявляется при определенных условиях.

Во-первых, солнце должно быть выше 58 градусов над горизонтом, во-вторых, в небе должны находиться перистые облака, в-третьих, плоские шестиугольные кристаллы льда в облаках должны располагаться горизонтально. Явление можно наблюдать только в определенных местах на планете.