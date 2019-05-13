Расстрел Майдана: следственный эксперимент на Институтской под угрозой из-за строительных работ

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Следственный эксперимент по делу о расстрелах на Майдане оказался под угрозой, поскольку 13 мая на улице Институтской строительная техника начала снимать мостовую для строительства мемориала Героям Небесной сотни.

Прямо сейчас на месте проведения следственного эксперимента по эпизоду Александра Плеханова ведутся монтажные работы. И это все мешает и уничтожает все, что нужно для дальнейшего проведения эксперимента, — сообщила в Facebook Марина Лиличенко.

По мнению активистов, это ставит под угрозу следственные действия в рамках расследования расстрелов на Институтской зимой 2014 года.

По словам начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка, следователь и прокурор не согласовывали начало работ на Институтской, ведь следственные эксперименты до сих пор продолжаются и должны продолжаться еще как минимум две недели.

Стало известно от музейщиков, что такое разрешение дала заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская, — отметил Горбатюк.

Он добавил, что предоставление такого разрешения без ведома следователя и прокурора является незаконным и имеет признаки вмешательства в деятельность правоохранительных органов, пишет «Громадське».

В ноябре прошлого года сообщалось, что правоохранителям нужно не менее 16 дней для осуществления необходимых следственных действий в рамках расследования убийства участников Революции достоинства 20 февраля 2014 года в Киеве на участке, который ранее был частью улицы Институтской. После завершения всех следственных действий арест этого участка должен быть снят. Напомним, на этом месте планируют построить мемориальный комплекс Героев Небесной сотни.

Вместе с тем, в феврале Горбатюк рассказал, что к конца 2017 года следствие установило причастность к расстрелам 20 февраля 34 человек. Из них 29 объявлены в розыск, а пять оказались на скамье подсудимых.