Розстріл Майдану: слідчий експеримент на Інститутській під загрозою через будівельні роботи /

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Слідчий експеримент у справі щодо розстрілів на Майдані опинився під загрозою, оскільки 13 травня на вулиці Інститутській будівельна техніка почала знімати бруківку для будівництва меморіалу Героям Небесної сотні.

Прямо зараз на місці проведення слідчого експерименту по епізоду Олександра Плеханова ведуться монтажні роботи. І це все заважає та знищує все, що потрібно для подальшого проведення експерименту, — повідомила у Facebook Марина Ліліченко.

На думку активістів, це ставить під загрозу слідчі дії в рамках розслідування розстрілів на Інститутській взимку 2014 року.

За словами начальника управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка, слідчий і прокурор не погоджували початок робіт на Інститутській, адже слідчі експерименти досі тривають й мають продовжуватися щонайменше 2 тижні.

Стало відомо від музейників, що такий дозвіл надала заступник генпрокурора Анжела Стрижевська, — наголосив Горбатюк.

Він додав, що надання такого дозволу без відома слідчого і прокурора є незаконним і має ознаки втручання в діяльність правоохоронців, пише «Громадське».

Торік у листопаді повідомлялося, що правоохоронцям потрібно щонайменше 16 днів для здійснення необхідних слідчих дій в межах розслідування вбивства учасників Революції гідності 20 лютого 2014 року в Києві на ділянці, яка раніше була частиною вулиці Інститутської. Після завершення усіх слідчих дій арешт цієї ділянки має бути знятий. Нагадаємо, на цьому місці планують збудувати меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні.

Разом з тим, у лютому Горбатюк розповів, що до кінця 2017 року слідство встановило причетність до розстрілів 20 лютого 34 осіб. З них 29 оголошені в розшук, а п’ятеро опинилися на лаві підсудних.