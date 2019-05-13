Інавгурація Зеленського: у Раді не визначилися щодо дати, 14 травня відбудуться сигнальні голосування, фото — Рада

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Призначення дати інавгурації переможця президентських виборів 2019 року Володимира Зеленського розглянули на сьогоднішньому засіданні погоджувальної ради парламенту. Виступи керівників фракцій і груп визначеності не додали.

У вівторок, 14 травня, у Раді відбудуться сигнальні голосування щодо кількох запропонованих постанов про призначення інавгурації. Її нардепи пропонують провести 18,19 травня, а також 1 червня.

Керівник фракції «Народного Фронту» Максим Бурбак виступив проти проведення інавгурації 19 травня. Він пояснив це тим, що цього дня в Україні відзначають День пам’яті жертв репресій.

Інавгурацію слід проводити у відповідний день і з відповідною атмосферою, — відзначив Бурбак.

Керівник фракції «Самопомочі» Олег Березюк підтримав пропозицію команди Зеленського, також повторив тези свого лідера Андрія Садового. «Самопоміч» готова до дострокових виборів, але у випадку змін у виборчому законодавстві та скасування депутатської недоторканості.

І по цимбалах — цей парламент буде достроково розпущений, чи ні. Не бійтеся іти на вибори, — заявив Березюк.

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко повідомила, що її фракція проголосує за будь-яку консолідовану позицію. Аналогічну позицію має депутатська група «Відродження». Її представник Віталій Хомутинник запропонував спікеру Парубію стати модератором спілкування Ради із командою Зеленського і провести ще одну зустріч.

Керівники фракцій «Опозиційного блоку» та Радикальної партії Вадим Новинський і Олег Ляшко у своїх виступах прямо не повідомили позицію своїх політичних сил щодо дати інавгурації.

Євген Рибчинський з «Волі народу» заявив, що депутати цієї групи підтримують найближчу дати інавгурації і вважають її звичайною процедурою, «після якої президент відповідатиме за свої обіцянки перед народом». Щодо розпуску Ради, то Рибчинський заявив, що Зеленський мусить остерігатися того, що в парламенті в результаті дострокових виборів може «з'явитися недоторканний Медведчук і путінофіли».

Представник президента у Раді Ірина Луценко повідомила, що Петро Порошенко готовий у будь-який момент передати свої повноваження, але наголошує, що визначення дати інавгурації є компетенцією парламенту. Луценко заявила, що закиди на адресу глави держави щодо затягування процедури приведення Зеленського до присяги є несправедливими.

Нагадаємо, що сьогодні на погоджувальній раді в парламенті глава фракції БПП Артур Герасимов також заявив, що Порошенко готовий передати владу у будь-який момент і не заперечує проти жодної дати.