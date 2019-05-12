Зеленський підштовхує парламент до розпуску за допомогою відеопетиції, скріншот — фільм "Слуга народа"

https://racurs.ua/ua/n121836-zelenskyy-pidshtovhuie-parlament-do-rozpusku-za-dopomogou-videopetyciyi-video.html

Ракурс

Команда новообраного президента України запустила 12 травня в мережі відеопетицію щодо розпуску Верховної Ради. Блогер Руслан Ханумак переконує, що якщо вона набере 1 млн переглядів, то Володимир Зеленський розгляне питання.

Відео опубліковано на усіх офіційних сторінках команди Зеленського у соцмережах. У ньому записані короткі інтерв’ю з перехожими на Хрещатику, які одноголосно висловлюють підтримку прагненню команди Зеленського розпустити парламент.

Ханумак наприкінці відео нагадав, що після 1 млн переглядів Вооидмир Зеленський «зверне увагу на це питання у першу чергу».

За першу половину дня 12 травня ролик в YouTube переглянули понад 150 тис. користувачів.

Нагадаємо, що Зеленський вступив у конфлікт із чинним поки президентом та Верховною Радою щодо дати своєї інавгурації. Після візиту до парламенту, який відбувся на початку травня, наголошувалося, що Рада 15 травня ухвалить постанову щодо дати інавгурації.

Але наприкінці минулого тижня ситуація загострилася. Зеленський вийшов в ефір із новим жорстким відеозверненням, у якому звинуватив Петра Порошенка та депутатів в умисному затягуванні інавгурації. Переможець виборів підозрює, що більш пізня дата її призначення може позбавити його права розпуску Ради.