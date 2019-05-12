Зеленский подталкивает парламент к роспуску с помощью видеопетиции, скриншот — фильм "Слуга народа"

https://racurs.ua/n121836-zelenskiy-podtalkivaet-parlament-k-rospusku-s-pomoschu-videopeticii-video.html

Ракурс

Команда новоизбранного президента Украины запустила 12 мая в сети видеопетицию о роспуске Верховной Рады. Блогер Руслан Ханумак утверждает, что если она наберет 1 млн просмотров, Владимир Зеленский рассмотрит вопрос.

Видео опубликовано на всех официальных страницах команды Зеленского в соцсетях. В нем записаны короткие интервью с прохожими на Крещатике, которые единогласно выражают поддержку стремлению команды Зеленского немедленно распустить парламент.

Ханумак в конце видео напомнил, что после 1 млн просмотров Вооидмир Зеленский «обратит внимание на этот вопрос в первую очередь».

За первую половину дня 12 мая ролик в YouTube посмотрели более 150 тыс. пользователей.

Напомним, что Зеленский вступил в конфликт с действующим пока президентом и Верховной Радой относительно даты своей инаугурации. После визита в парламент, который состоялся в начале мая, отмечалось, что Рада 15 мая примет постановление относительно даты инаугурации.

Но в конце прошлой недели ситуация обострилась. Зеленский вышел в эфир с новым жестким видеообращением, в котором обвинил Петра Порошенко и депутатов в умышленном затягивании инаугурации. Победитель выборов подозревает, что более поздняя дата ее назначение может лишить его права роспуска Рады.