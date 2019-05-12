Финал Лиги чемпионов: фанаты «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» шокированы ценами в Мадриде, фото — УЕФА

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Фанаты английских футбольных клубов «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» шокированы ценами в Мадриде, где 1 июня состоится финальный поединок нынешней Лиги чемпионов.

Объединения фанатов «Ливерпуля» Spirit of Shankly и «Тоттенхэма» Tottenham Hotspur Supporters Trust выступили с совместным заявлением, которое направили в УЕФА, сообщает TheTelegraph.

Радость от того, что наши команды попали в финал, была омрачена ценами на проезд, проживание, билеты и самой системой распределения билетов. Цены на перелеты в Мадрид и ближайшие аэропорты резко взлетели до 840%. Комнаты в отелях теперь стоят более 1 тыс. фунтов за ночь и нам уже известны случаи, когда раннее бронирование отменялось и тут же назначались новые цены на жилье, — говорится в заявлении фанатов английских клубов.

Болельщики назвали рэкетом и цены на билеты (от 500 фунтов), поэтому требуют от УЕФА справедливого распределения пропусков на матч.

Для многих наших фанатов поездка на финал Лиги чемпионов — не разовое мероприятие. Это кульминация всего сезона, когда мы ездим командой, тратим тысячи фунтов на эти путешествия и поддержку. Это мы привносим в футбольный процесс ту атмосферу, которая так ценится телевидением, — отмечают болельщики и требуют прекратить наживаться на лояльности фанатов.

Фанаты «Ливерпуля» и «Теттенхема» призвали ограничить верхний порог цен на билеты, обеспечить прозрачность в распределении билетов среди болельщиков, принять меры по защите прав потребителей, остановить бешеный рост цен на услуги и пересмотреть цены на уже совершенные сделки.

Напомним, что в прошлом году часть фанатов «Реала» отказалась прилететь в Киев на матч своей команды против «Ливерпуля» из-за аналогичной причины — в украинской столице резко подорожала аренда жилья.

Напомним, что в январе этого года УЕФА представил официальный мяч финального поединка Лиги чемпионов 2018—2019 годов. Футбольное снаряжение выполнено в теплых оранжево-белых цветах, которые присутствуют на флаге Испании. На нем также обозначено название города, в котором состоится финал — «Madrid-2019». Производитель мяча — компания Adidas.