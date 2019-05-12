Митинг в Харькове. Фото: Andriy Boyko в Facebook

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Митинг против сноса палатки волонтеров для сбора помощи армии проходит в центре Харькова.

Сегодня неизвестный прицепил на палатку предписание Департамента территориального контроля Харьковской мэрии с требованием демонтировать палатку до 14 мая. После этого мужчина сбежал, а местные жители устроили митинг. Об этом 12 мая сообщается на странице «Инфоцентр Евро Харьков» в Facebook.

Как пишет «UA:Харьков» в Facebook, активисты двинулись шествием от площади Свободы к зданию мэрии Харькова. Представитель пресс-службы Главного управления Национальной полиции Харьковской области Оксана Калмыкова сообщила, что в акции участвуют около 600 человек.

На сайте харьковского городского совета еще 11 мая опубликовали предписание, обязывающее волонтеров в течение трех дней демонтировать палатку. В документе отмечается, что шатер установлен на земле коммунальной собственности и разрешительные документы отсутствуют.

В случае невыполнения условий предписания в установленный срок, самовольно (незаконно) установленный объект по указанному адресу… будет демонтирован на основании решения исполнительного комитета Харьковского городского совета, — говорится в предписании.

Напомним, 10 мая жители района Протасов Яр в Киеве вышли на акцию культурного сопротивления. На арт-пикник-толоке они выступили против строительства жилищно-офисно-торгового комплекса зданий в зеленой зоне.