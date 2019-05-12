В Харькове митингуют против сноса палатки волонтеров для сбора помощи ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n121833-v-harkove-mitinguut-protiv-snosa-palatki-volonterov-dlya-sbora-pomoschi-vsu-foto-video.htmlРакурс
Митинг против сноса палатки волонтеров для сбора помощи армии проходит в центре Харькова.
Сегодня неизвестный прицепил на палатку предписание Департамента территориального контроля Харьковской мэрии с требованием демонтировать палатку до 14 мая. После этого мужчина сбежал, а местные жители устроили митинг. Об этом 12 мая сообщается на странице «Инфоцентр Евро Харьков» в Facebook.
Как пишет «UA:Харьков» в Facebook, активисты двинулись шествием от площади Свободы к зданию мэрии Харькова. Представитель пресс-службы Главного управления Национальной полиции Харьковской области Оксана Калмыкова сообщила, что в акции участвуют около 600 человек.
На сайте харьковского городского совета еще 11 мая опубликовали предписание, обязывающее волонтеров в течение трех дней демонтировать палатку. В документе отмечается, что шатер установлен на земле коммунальной собственности и разрешительные документы отсутствуют.
В случае невыполнения условий предписания в установленный срок, самовольно (незаконно) установленный объект по указанному адресу… будет демонтирован на основании решения исполнительного комитета Харьковского городского совета, — говорится в предписании.
Напомним, 10 мая жители района Протасов Яр в Киеве вышли на акцию культурного сопротивления. На арт-пикник-толоке они выступили против строительства жилищно-офисно-торгового комплекса зданий в зеленой зоне.