Мітинг у Харкові. Фото: Andriy Boyko у Facebook

https://racurs.ua/ua/n121833-u-harkovi-mitynguut-proty-znesennya-nametu-volonteriv-dlya-zboru-dopomogy-zsu-foto-video.html

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Мітинг проти знесення намету волонтерів для збору допомоги армії проходить в центрі Харкова.

Сьогодні невідома особа причепила на намет припис Департаменту територіального контролю Харківської мерії з вимогою демонтувати намет до 14 травня. Після цього чоловік утік, а місцеві мешканці влаштували мітинг. Про це 12 травня повідомляється на сторінці «Інфоцентр Євро Харків» у Facebook.

Як пише «UA:Харків» у Facebook, активісти рушили ходою від майдану Свободи до будівлі мерії Харкова. Представник прес-служби Головного управління Національної поліції Харківської області Оксана Калмикова повідомила, що в акції беруть участь близько 600 осіб.

На сайті харківської міської ради ще 11 травня опублікували припис, який зобов’язує волонтерів протягом трьох днів демонтувати намет. У документі зазначається, що намет встановлений на землі комунальної власності і дозвільні документи відсутні.

У випадку невиконання умов припису у встановлений строк, самовільно (незаконно) встановлений об'єкт за вказаною адресою… буде демонтовано на підставі рішення виконавчого комітету Харківської міської ради, — йдеться у приписі.

Нагадаємо, 10 травня мешканці району Протасів Яр у Києві вийшли на акцію культурного спротиву. На арт-пікнік-толоці вони виступили проти будівництва житлово-офісно-торговельного комплексу будівель у зеленій зоні.