У Харкові мітингують проти знесення намету волонтерів для збору допомоги ЗСУ (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n121833-u-harkovi-mitynguut-proty-znesennya-nametu-volonteriv-dlya-zboru-dopomogy-zsu-foto-video.htmlРакурс
Мітинг проти знесення намету волонтерів для збору допомоги армії проходить в центрі Харкова.
Сьогодні невідома особа причепила на намет припис Департаменту територіального контролю Харківської мерії з вимогою демонтувати намет до 14 травня. Після цього чоловік утік, а місцеві мешканці влаштували мітинг. Про це 12 травня повідомляється на сторінці «Інфоцентр Євро Харків» у Facebook.
Як пише «UA:Харків» у Facebook, активісти рушили ходою від майдану Свободи до будівлі мерії Харкова. Представник прес-служби Головного управління Національної поліції Харківської області Оксана Калмикова повідомила, що в акції беруть участь близько 600 осіб.
На сайті харківської міської ради ще 11 травня опублікували припис, який зобов’язує волонтерів протягом трьох днів демонтувати намет. У документі зазначається, що намет встановлений на землі комунальної власності і дозвільні документи відсутні.
У випадку невиконання умов припису у встановлений строк, самовільно (незаконно) встановлений об'єкт за вказаною адресою… буде демонтовано на підставі рішення виконавчого комітету Харківської міської ради, — йдеться у приписі.
Нагадаємо, 10 травня мешканці району Протасів Яр у Києві вийшли на акцію культурного спротиву. На арт-пікнік-толоці вони виступили проти будівництва житлово-офісно-торговельного комплексу будівель у зеленій зоні.