Сесар Гонсалес помер на ринзі. Фото: AS México

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Ракурс

Мексиканський борець Сесар Гонсалес Баррон помер під час поєдинку в Лондоні.

Борець із псевдонімом Срібний Король 11 травня виступав на відомій арені Раундхаус в Кемден-Тауні на півночі Лондона. У ході поєдинку 51-річний спортсмен впав на настил рингу та вже не піднявся з нього. Про це 12 травня повідомляє ВВС.

Співвітчизник померлого, мексиканський рестлер Хорхе Родрігес, висловив глибокий жаль у зв’язку зі смертю спортсмена. Він заявив, що Сесар Гонсалес Баррон «пішов так, як і хотів — у бою».

Як відомо, Сесар Баррон — мексиканська зірка реслінгу. Він відомий не лише своїми видовищними поєдинками, але й ролями в кіно. Разом із американським коміком Джеком Блеком у 2005 році він знявся в американському комедійному фільмі «Суперначо». В цій стрічці Баррон виконав роль лиходія Рамзеса.

Нагадаємо, в США у віці 72 років померла американська акторка Пеггі Ліптон, яка зіграла роль Норми Дженнінгс в культовому серіалі «Твін Пікс». Жінка померла від раку в оточенні своїх близьких.