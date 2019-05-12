Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Померла американська акторка Пеггі Ліптон. Фото: People

Померла зірка культового американського серіалу «Твін Пікс» (ФОТО, ВІДЕО)

12 тра 2019, 09:22
999

Американська акторка Пеггі Ліптон, яка зіграла роль Норми Дженнінгс в культовому серіалі «Твін Пікс», померла у віці 72 років.

Зірка серіалу померла від раку, пішла з життя спокійно в оточенні своїх дочок та племінниць. Про це повідомляє Los Angeles Times з посиланням на дочок акторки Кидалу і Рашиду Джонс.

Акторка народилася 30 серпня 1946 року у Нью-Йорку. Свою професійну кар'єру розпочала у віці 19 років, коли з’явилася на телеекрані в телевізійному ситкомі. Свого часу Ліптон отримала премію «Золотий глобус» за роль в американському серіалі «The Mod Squad». Ця стрічка розповідала про різні питання, включаючи насильство, аборти та вживання наркотиків. Справжню славу їй принесла роль господині закусочної Норми Дженнінгс у серіалі «Твін Пікс».

Американська актриса Пеггі Ліптон. Фото: 50 Plus World, TV Insider

Американська актриса Пеггі Ліптон. Фото: 50 Plus World, TV Insider

Нагадаємо, 8 травня на 86-му році життя в Москві помер народний артист Росії, композитор Євген Крилатов, який за своє життя написав музику більш ніж до 100 кінофільмів і мультфільмів. Серед його найвідоміших композицій — «Крылатые качели» («Пригоди Електроніка»), «Прекрасное далеко» («Гостя з майбутнього»), «Три белых коня» («Чародії»), «Колискова» («Умка»).


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Останні публікації

Показати більше
Новини партнерів
Загрузка...