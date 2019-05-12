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Ракурс
Умерла американская актриса Пегги Липтон. Фото: People

Умерла звезда культового американского сериала «Твин Пикс» (ФОТО, ВИДЕО)

12 мая 2019, 09:22
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Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая роль Нормы Дженнингс в культовом сериале «Твин Пикс», умерла в возрасте 72 лет.

Звезда сериала умерла от рака, ушла из жизни спокойно в окружении своих дочерей и племянниц. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы Кидалу и Рашиду Джонс.

Актриса родилась 30 августа 1946 года в Нью-Йорке. Свою профессиональную карьеру начала в возрасте 19 лет, когда появилась на телеэкране в телевизионном ситкоме. В свое время Липтон получила премию «Золотой глобус» за роль в американском сериале «The Mod Squad». Эта лента рассказывала о различных вопросах, включая насилие, аборты и употребление наркотиков. Настоящую славу ей принесла роль хозяйки закусочной Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс».

Американская актриса Пегги Липтон. Фото: 50 Plus World, TV Insider

Американская актриса Пегги Липтон. Фото: 50 Plus World, TV Insider

Напомним, 8 мая на 86-м году жизни в Москве скончался народный артист России, композитор Евгений Крылатов, который за свою жизнь написал музыку более чем к 100 кинофильмам и мультфильмам. Среди его самых известных композиций — «Крылатые качели» («Приключения Электроника»), «Прекрасное далеко» («Гостья из будущего»), «Три белых коня» («Чародеи»), «Колыбельная» («Умка»).


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