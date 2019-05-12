Белый дом хочет втянуть Зеленского во внутриполитический конфликт США. Фото: Центр новин

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Новый президент Украины Владимир Зеленский опасается, что политики в США пытаются втянуть его в американский внутриполитический конфликт.

Администрация действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа намерена убедить Зеленского в необходимости провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Таким образом Белый дом хочет помочь Трампу на президентских выборах в 2020 году и дискредитировать его оппонента — Джо Байдена. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, советники Зеленского рассматривают интерес Вашингтона к этому расследованию как «внутреннее дело США». Команда нового президента намерена не допустить того, чтобы американские политические войны отвлекали Зеленского от работы.

Зеленский пообещал бороться с коррупцией и добиться прекращения войны против поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе. Однако поддержка тесных отношений с Вашингтоном имеет решающее значение, — пишет The Washington Post.

Напомним, личный адвокат действующего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани планировал прибыть в Киев, встретиться с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским и убедить украинского президента продолжить расследование в интересах Трампа. Впоследствии Джулиани отменил визит в Украину, поскольку опасался, что окажется в среде «врагов Трампа».

Впоследствии в эфире американских СМИ Джулиани назвал народного депутата Сергея Лещенко «врагом Трампа» в окружении новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. По словам адвоката, Лещенко в 2016 году во время президентских выборов помог опубликовал так называемую черную книгу Партии регионов, в которой фигурировал глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт.

Сам нардеп заявил, что адвоката Трампа дезинформировал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Лещенко уверен, что Джулиани был втянут в сценарий генпрокурора Луценко, который пытается спасти свою карьеру.