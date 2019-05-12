Білий дім хоче втягнути Зеленського у внутрішньополітичний конфлікт США. Фото: Центр новин

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Новий президент України Володимир Зеленський побоюється, що політики в США намагаються втягнути його у внутрішньополітичний американський конфлікт.

Адміністрація чинного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа має намір переконати Зеленського у необхідності провести розслідування щодо сина колишнього віце-президента США Джо Байдена. Таким чином Білий дім хоче допомогти Трампу на президентських виборах в 2020 році та дискредитувати його опонента — Джо Байдена. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, радники Зеленського розглядають інтерес Вашингтону до цього розслідування як «внутрішню справу США». Команда нового президента має намір не допустити того, щоб американські політичні війни відволікали Зеленського від роботи.

Зеленський пообіцяв боротися з корупцією та добитися припинення війни проти підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі. Однак підтримка тісних відносин із Вашингтоном має вирішальне значення — пише The Washington Post.

Нагадаємо, особистий адвокат чинного президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані планував прибути до Києва, зустрітися з новообраним президентом Володимиром Зеленським й переконати українського президента продовжити розслідування в інтересах Трампа. Згодом Джуліані скасував візит в Україну, оскільки побоювався, що опиниться в середовищі «ворогів Трампа».

Згодом в ефірі американських ЗМІ Джуліані назвав народного депутата Сергія Лещенка «ворогом Трампа» в оточенні новообраного президента України Володимира Зеленського. За словами адвоката, Лещенко в 2016 році під час президентських виборів допоміг опублікував так звану чорну книгу Партії регіонів, в якій фігурував голова виборчого штабу Трампа Пол Манафорт.

Сам нардеп заявив, що адвоката Трампа дезінформував генеральний прокурор України Юрій Луценко. Лещенко упевнений, що Джуліані був втягнутий у сценарій генпрокурора Луценка, який намагається врятувати свою кар'єру.