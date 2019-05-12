В РФ вибухом газу зруйнувало частину дому. Фото: РИА «Новости»

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Вибухнув побутовий газ в 16-квартирному житловому будинку у селищі Чистоозерне Кам’янського району Ростовської області.

Надзвичайна подія сталася після опівночі 12 травня. Внаслідок вибуху загинуло двоє осіб, ще одна людина була доставлена в лікарню. Серед загиблих — дівчинка 2010 року народження. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії в Ростовській області.

Вибухом повністю зруйнувало три квартири, ще чотири квартири пошкоджені. Обставини інциденту встановлюють правоохоронці. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії.

Нагадаємо, вибух побутового газу стався 14 січня в багатоповерхівці в російському місті Шахти Ростовської області. Внаслідок вибуху зруйнувалися восьмий та дев’ятий поверхи багатоквартирного будинку. Жертвами інциденту стала одна особа, ще восьмеро постраждали.