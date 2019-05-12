Вибух побутового газу в багатоквартирному будинку в РФ забрав життя двох осіб (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n121821-vybuh-pobutovogo-gazu-v-bagatokvartyrnomu-budynku-v-rf-zabrav-jyttya-dvoh-osib-video.htmlРакурс
Вибухнув побутовий газ в 16-квартирному житловому будинку у селищі Чистоозерне Кам’янського району Ростовської області.
Надзвичайна подія сталася після опівночі 12 травня. Внаслідок вибуху загинуло двоє осіб, ще одна людина була доставлена в лікарню. Серед загиблих — дівчинка 2010 року народження. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії в Ростовській області.
Вибухом повністю зруйнувало три квартири, ще чотири квартири пошкоджені. Обставини інциденту встановлюють правоохоронці. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії.
Нагадаємо, вибух побутового газу стався 14 січня в багатоповерхівці в російському місті Шахти Ростовської області. Внаслідок вибуху зруйнувалися восьмий та дев’ятий поверхи багатоквартирного будинку. Жертвами інциденту стала одна особа, ще восьмеро постраждали.