В Криму глушать сигнал українського радіо. Фото: Цензор.НЕТ

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Українські радіостанції глушаться Росією в окупованому Криму.

Сигнал семи українських радіостанцій у 20 населених пунктах північного Криму повністю або частково заглушається сигналом російського FM-радіо. Про це 11 травня повідомила спільнота «Кримська правозахисна група», посилаючись на результати моніторингу, проведеного в березні-квітні 2019 року.

Зазначається, що моніторинг організували за допомогою автомагнітол. Перевірили 13 частот семи українських радіостанцій, які отримали від Нацради з телебачення та радіомовлення дозвіл на мовлення на території Північного Криму з підконтрольних Україні селищ Чонгар і Чаплинка.

Українське мовлення прослуховували в населених пунктах Надеждине, Красноармійське, Вишнівка, Кріпке, Танкове, Пролетарка, Красноперекопськ, Радгоспне, Таврійське, Рисове, Почесне, Перекоп, Армянськ, Суворове, П’ятихатка, Карпова Балка, Філатовка, Ішунь, Томашівка, Воїнка.

Виходячи з результатів моніторингу, можна зробити висновок, що останнім часом окупаційна влада Криму спеціально заглушають сигнал українських мовників у тому числі і шляхом включення російських радіостанцій на тих самих частотах, — зазначає «Кримська правозахисна група».

Нагадаємо, у квітні українські телеканали і радіо знову запрацювали на території Луганщини. Сигнал в аналоговому форматі доступний навіть для жителів окупованих районів Луганської області.