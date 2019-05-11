В Крыму глушат сигнал украинского радио. Фото: Цензор.НЕТ

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Украинские радиостанции глушатся Россией в оккупированном Крыму.

Сигнал семи украинских радиостанций в 20 населенных пунктах северного Крыма полностью или частично заглушается сигналом российского FM-радио. Об этом 11 мая сообщило сообщество «Крымская правозащитная группа», ссылаясь на результаты мониторинга, проведенного в марте-апреле 2019 года.

Отмечается, что мониторинг был организован с помощью автомагнитол. Проверили 13 частот семи украинских радиостанций, которые получили от Нацсовета по телевидению и радиовещанию разрешение на вещание на территории Северного Крыма из подконтрольных Украине сел Чонгар и Чаплинка.

Украинское вещание прослушивали в населенных пунктах Надеждино, Красноармейское, Вишневка, Крепкое, Танковое, Пролетарка, Красноперекопск, Совхозное, Таврическое, Рисовое, Почетное, Перекоп, Армянск, Суворово, Пятихатка, Карпова Балка, Филатовка, Ишунь, Томашовка, Воинка.

Исходя из результатов мониторинга, можно сделать вывод, что в последнее время оккупационные власти Крыма специально заглушают сигнал украинских вещателей в том числе и путем включения российских радиостанций на тех же частотах, — отмечает «Крымская правозащитная группа».

Напомним, в апреле украинские телеканалы и радио снова заработали на территории Луганщины. Сигнал в аналоговом формате доступен даже для жителей оккупированных районов Луганской области.