На Луганщину повернули українські телеканали. Фото: 24tv

https://racurs.ua/ua/n120592-na-luganschynu-povernuly-ukrayinski-telekanaly.html

Ракурс

На території Луганської області знову запрацювали українські телеканали і радіо. Тепер сигнал в аналоговому форматі доступний навіть для жителів окупованої частини Луганщини.

В рамках інформаційної війни важливо ретельно охороняти інформаційний простір і не втрачати зв’язок зі слухачами та глядачами. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook в. о. голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Філь.

Потім генеральний директор філії Національної громадської телерадіокомпанії «UA Донбас» Андрій Шаповалов на своїй сторінці в соцмережі доповнив, що українське мовлення вже є в Біловодську та Лисичанську, а інші населені пункти перебувають на стадії підключення.

Українські телеканали і радіо були відсутні на території Луганщини з 4 квітня. Замість українських каналів на співпадаючих частотах працювали станції і канали, які здійснювали пропагандистську діяльність на окупованій території.

Як раніше повідомляв «Ракурс», з України видворили жінку, яка займалася проросійською пропагандою за вказівкою Дмитра Кисельова. Необхідні докази депортації міграційній службі надала Служба безпеки України.