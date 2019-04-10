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Ракурс
На Луганщину повернули українські телеканали. Фото: 24tv

На Луганщину повернули українські телеканали

10 кві 2019, 21:12
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На території Луганської області знову запрацювали українські телеканали і радіо. Тепер сигнал в аналоговому форматі доступний навіть для жителів окупованої частини Луганщини.

В рамках інформаційної війни важливо ретельно охороняти інформаційний простір і не втрачати зв’язок зі слухачами та глядачами. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook в. о. голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Філь.

Потім генеральний директор філії Національної громадської телерадіокомпанії «UA Донбас» Андрій Шаповалов на своїй сторінці в соцмережі доповнив, що українське мовлення вже є в Біловодську та Лисичанську, а інші населені пункти перебувають на стадії підключення.

Українські телеканали і радіо були відсутні на території Луганщини з 4 квітня. Замість українських каналів на співпадаючих частотах працювали станції і канали, які здійснювали пропагандистську діяльність на окупованій території.

Як раніше повідомляв «Ракурс», з України видворили жінку, яка займалася проросійською пропагандою за вказівкою Дмитра Кисельова. Необхідні докази депортації міграційній службі надала Служба безпеки України.

Джерело: Ракурс


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