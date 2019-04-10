На Луганщину вернули украинские телеканалы. Фото: 24tv

https://racurs.ua/n120592-na-luganschinu-vernuli-ukrainskie-telekanaly.html

Ракурс

На территории Луганской области снова заработали украинские телеканалы и радио. Теперь сигнал в аналоговом формате доступен даже для жителей оккупированной части Луганщины.

В рамках информационной войны важно тщательно охранять информационное пространство и не терять связь со слушателями и зрителями. Об этом сообщил на своей странице в Facebook и. о. главы Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Филь.

Затем генеральный директор филиала Национальной общественной телерадиокомпании «UA Донбасс» Андрей Шаповалов на своей странице в соцсети дополнил, что украинское вещание уже есть в Беловодске и Лисичанске, а остальные населенные пункты находятся на стадии подключения.

Украинские телеканалы и радио отсутствовали на территории Луганщины с 4 апреля. Вместо украинских каналов на совпадающих частотах работали станции и каналы, которые осуществляли пропагандистскую деятельность на оккупированной территории.

Как ранее сообщал «Ракурс», из Украины выдворили женщину, которая занималась пророссийской пропагандой по указке Дмитрия Киселева. Необходимые доказательства депортации миграционной службе предоставила Служба безопасности Украины.