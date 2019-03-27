Марина Бондарь действовала по заказу издания «Украина.ру», фото: СБУ

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Государственная миграционная служба по материалам СБУ приняла решение о принудительном выдворении с территории Украины российской пропагандистки Марины Бондарь.

В течение 2018 года она, действуя по заказу связанного с известным российским пропагандистом Дмитрием Киселевым издания «Украина.ру», распространяла в интернете недостоверные и провокационные материалы о ситуации в Украине. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, Бондарь распространяла материалы о якобы бездействии украинских правоохранителей в вопросе нарушения прав нацменших представителями националистических движений.

По словам Бондар, через социальную сеть Фейсбук она познакомилась с журналистом «Украина.ру» Святославом Мальцевым, который предложил ей написать материалы для этого издания. Осенью 2018 года она посетила офис «Украина.ру», где познакомилась с главным редактором Захаром Виноградовым и согласилась выполнять задачи по написанию пропагандистских материалов за вознаграждение. Материалы направлялись по электронной почте на личный ящик Виноградова.

Анализ, проведенный специалистами Министерства культуры, показал, что содержание этих материалов способствует усилению межнациональной и межэтнической розни и дестабилизации ситуации.

Бондар должна покинуть территорию Украины до 31 марта с запретом въезда на три года.

Напомним, в январе СБУ задержала антиукраинскую пропагандистску, которую выдворили из России.