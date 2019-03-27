Марина Бондар діяла на замовлення видання «Украина.ру», фото: СБУ

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Ракурс

Державна міграційна служба за матеріалами СБУ ухвалила рішення про примусове видворення з території України російської пропагандистки Марини Бондар.

Протягом 2018 року вона, діючи на замовлення пов’язаного з відомим російським пропагандистом Дмитром Кисельовим видання «Украина.ру», поширювала в інтернеті недостовірні та провокативні матеріали щодо ситуації в Україні. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зокрема, Бондар поширювала матеріали про нібито бездіяльність українських правоохоронців в питанні порушення прав нацменших представниками націоналістичних рухів.

За словами Бондар, через соціальну мережу Фейсбук вона познайомилася з журналістом «Украина.ру» Святославом Мальцевим, котрий запропонував їй написати матеріали для цього видання. Восени 2018 року вона відвідала офіс «Украина.ру», де познайомилася з головним редактором Захаром Виноградовим і погодилася виконувати завдання із написання пропагандистських матеріалів за винагороду. Матеріали надсилалися електронною поштою на особисту скриньку Виноградова.

Аналіз, здійснений фахівцями Міністерства культури, показав, що зміст цих матеріалів сприяє посиленню міжнаціональної та міжетнічної ворожнечі й дестабілізації ситуації.

Бондар має залишити територію України до 31 березня із забороною в’їзду на три роки.

Нагадаємо, у січні СБУ затримала антиукраїнську пропагандистку, котру видворили з Росії.