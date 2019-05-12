В РФ взрывом газа разрушило часть дома. Фото: РИА «Новости»

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Взорвался бытовой газ в 16-квартирном жилом доме в поселке Чистоозерное Каменского района Ростовской области.

Чрезвычайное происшествие произошло после полуночи 12 мая. В результате взрыва погибли два человека, еще один человек был доставлен в больницу. Среди погибших — девочка 2010 года рождения. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ростовской области.

Взрывом полностью разрушило три квартиры, еще четыре квартиры повреждены. Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители. Спасатели продолжают работать на месте трагедии.

Напомним, взрыв бытового газа произошел 14 января в многоэтажке в российском городе Шахты Ростовской области. В результате взрыва были разрушены восьмой и девятый этажи многоквартирного дома. Жертвами инцидента стал один человек, еще восемь пострадали.