У Києві пройшла Хода матерів. Фото: Укрінформ

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Хода матерів відбулася 12 травня в центрі української столиці. Учасники ходи хотіли таким чином привернути увагу суспільства до проблем матерів загиблих на Донбасі українських військовослужбовців, матерів з онкохворими дітьми та багатодітних.

У ході взяли участь майже 300 осіб. Більшість учасників акції — жінки, які втратили своїх синів під час проведення антитерористичної операції. Матері в руках несли портрети своїх дітей. Про це повідомляє «Укрінформ».

Сьогодні вранці вони зібралися на Михайлівській площі, запалювали лампадки біля стіни пам’яті. Жінки залишали імена загиблих дітей на 15-метровому прапорі, який згодом віднесли до Володимирського собору. На площі грав військовий оркестр.

Згодом хода рушила по вул. Володимирській, пройшла бульваром Тараса Шевченка до Свято-Володимирського кафедрального патріаршого собору. У цьому храмі сьогодні проводять богослужіння за участі патріарха Філарета.

Нагадаємо, компанія Googlе сьогодні створила doodlе до Дня матері, який сьогодні святкується в низці країн. У цей день прийнято вітати своїх матерів, відвідувати їх та нагадувати, яку важливу роль вони відіграють у житті кожного з нас.