В Україні відзначають День матері. Фото: tropickava.com.ua

https://racurs.ua/ua/n121825-gugl-prysvyatyv-yaskravyy-dudl-dnu-materi-foto.html

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Компанія Googlе (Гугл) створила doodle (дудл) до Дня матері, який сьогодні святкується в низці країн.

Дудл вийшов у вигляді анімованої гри. Користувачам пропонується натиснути на три кнопки, кожна з яких запускає для перегляду окремий мультфільм. На стартовій сторінці пошуковика зображена качка з качатами, які слідують за нею. Друга анімація показує, як качата з качкою плавають у водоймі, а третя — як качка оберігає каченят від дощу.

Як відомо, у другу неділю травня відзначають День матері. У 2019 році це свято припадає на 12 травня. У цей день українці вітають своїх матерів, відвідують їх і нагадують, яку важливу роль вони відіграють у житті.

В Україні це свято з’явилося в 1999 році, українці перейняли його в США. У Сполучених Штатах свято заснували 8 травня 1914 року. Ініціатором свята стала Анна Джарвіс з Філадельфії, мати якої була громадською активісткою. Загалом у 85 країнах світу День матері відзначають на офіційному рівні.

Нагадаємо, Гугл створив дудл зі штучним інтелектом і присвятив його відомому німецькому композитору Йогану Себастьяну Баху.