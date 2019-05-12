В Украине отмечают День матери. Фото: tropickava.com.ua

https://racurs.ua/n121825-gugl-posvyatil-yarkiy-dudl-dnu-materi-foto.html

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Компания Google (Гугл) создала doodle (дудл) ко Дню матери, который сегодня отмечается в ряде стран.

Дудл вышел в виде анимированной игры. Пользователям предлагается нажать на три кнопки, каждая из которых запускает для просмотра отдельный мультфильм. На стартовой странице поисковика изображена утка с утятами, которые следуют за ней. Вторая анимация показывает, как утята с уткой плавают в водоеме, а третья — как утка оберегает утят от дождя.

Как известно, во второе воскресенье мая отмечают День матери. В 2019 году этот праздник приходится на 12 мая. В этот день украинцы поздравляют своих матерей, посещают их и напоминают, какую важную роль они играют в жизни.

В Украине этот праздник появился в 1999 году, украинцы переняли его в США. В Соединенных Штатах праздник основали 8 мая 1914 года. Инициатором праздника стала Анна Джарвис из Филадельфии, мать которой была общественной активисткой. В целом в 85 странах мира День матери отмечают на официальном уровне.

Напомним, Гугл создал дудл с искусственным интеллектом и посвятил его известному немецкому композитору Иоганну Себастьяну Баху.