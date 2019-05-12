Выборы президента начались в Литве. Фото: Delfi

https://racurs.ua/n121824-v-litve-startovali-vybory-prezidenta-i-referendum-o-dvoynom-grajdanstve.html

Ракурс

Литва сегодня избирает нового президента, который заменит на посту Дали Грибаускайте.

Грибаускайте занимает пост президента Литвы с 2009 года и не может баллотироваться на выборах. При этом она остается одной из самых популярных людей в стране. Об этом 12 мая сообщает «ВВС Україна».

В первом туре выборов участвуют девять кандидатов. Результаты соцопросов показывают, что лидерами гонки являются Ингрида Шимоните (26,2%), Гитанас Науседа (24,6%) и действующий премьер-министр Саулюс Сквернялис (16,6%). Если ни один кандидат не набирает более 50% голосов, то состоится второй тур выборов, который назначен на 26 мая.

Также сегодня в стране проходят два референдума. Один из них касается двойного гражданства со странами, которые отвечают критериям выбранной Литвой европейской и трансатлантической интеграции. Ожидается, что перечень таких стран определят позже.

Напомним, 3 марта в Эстонии состоялись выборы в парламент. Часть избирателей смогла принять участие в электронном голосовании и не идти в избирательные участки.