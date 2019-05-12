Вибори президента розпочалися в Литві. Фото: Delfi

https://racurs.ua/ua/n121824-u-lytvi-startuvaly-vybory-prezydenta-ta-referendum-pro-podviyne-gromadyanstvo.html

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Литва сьогодні обирає нового президента, який замінить на посаді Далі Грибаускайте.

Грибаускайте займає посаду президента Литви з 2009 року і не може балотуватися на виборах. При цьому вона залишається однією з найпопулярніших людей в країні. Про це 12 травня повідомляє «ВВС Україна».

У першому турі виборів беруть участь дев’ять кандидатів. Результати соцопитувань показують, що лідерами перегонів є Інгріда Шимоніте (26,2%), Гітанас Науседа (24,6%) та чинний прем'єр-міністр Саулюс Скверняліс (16,6%). Якщо жоден кандидат не набирає понад 50% голосів, то відбудеться другий тур виборів, який призначений на 26 травня.

Також сьогодні в країні відбуваються два референдуми. Один із них стосується подвійного громадянства з країнами, які відповідають критеріям обраної Литвою європейської та трансатлантичної інтеграції. Очікується, що перелік таких країн визначать пізніше.

Нагадаємо, 3 березня в Естонії відбулися вибори до парламенту. Частина виборців змогла взяти участь в електронному голосуванні та не йти до виборчих дільниць.