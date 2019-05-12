Літак здійснив жорстку посадку в М’янмі. Фото: Associated Press

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У М’янмі літак Embraer-190 місцевої авіакомпанії здійснив аварійну посадку в аеропорту міста Мандалай.

Пілот зумів без наслідків для життя пасажирів та екіпажу посадити повітряну машину після того, як не зміг випустити передні шасі. На борту літака були 82 пасажирів та семеро членів екіпажу. Про це 12 травня повідомляє Associated Press.

Літак летів у Мандалай із Янгона. Перед посадкою пілот повідомив диспетчерам, що літак несправний і випустити переднє шасі неможливо через поломку автоматики. У диспетчерській підтвердили, що шасі літака не випущені. Повітряна машина зробила ще кілька кіл навколо летовища й тоді пілот прийняв рішення саджати літак, який приземлився на задні опори шасі та на ніс.

За словами представника аеропорту Кьяу Сана, наразі пасажири та екіпаж літака перебувають у безпеці. Інформація про постраждалих відсутня. Летовище на деякий час закрили для посадки пасажирських авіалайнерів Boeing та Airbus.

Нагадаємо, 5 травня під час пожежі літака Sukhoi Superjet 100 внаслідок аварійної посадки в «Шереметьєво» загинула 41 особа. Серед загиблих 40 пасажирів та один бортпровідник. Іншим 37 пасажирам та чотирьом членам екіпажу вдалося вижити.