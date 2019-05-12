Нафтові танкери загорілися в порту ОАЕ. Фото: LiveJournal

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Пожежа в Об'єднаних Арабських Еміратах сталася у неділю, 12 травня. Спалахнули нафтові танкери у порту Фуджейра.

Загорілися від семи до десяти нафтових танкерів. Причини пожежі поки не встановлені, на території порту чути потужні вибухи. Про це сьогодні повідомляє «Эхо Москвы» із посиланням ліванський телеканал al-Mayadeen.

Потужні вибухи прогриміли в порту Фуджейра. Вибухи були потужними і послідовними, вони пролунали з 4.00 до 7.00, — інформує ЗМІ із посиланням на джерела.

Свідки розповідають, що бачили кілька військових літаків Повітряних сил США та Франції в небі над портом.

Як відомо, Фуджейра (Ель-Фуджайра) — емірат у складі Об'єднаних Арабських Еміратів з однойменною столицею. Ця територія, значну частину якої займають гори, розташована на березі Оманської затоки Індійського океану. Фуджейра популярна серед туристів через свої піщані пляжі та мальовничі гірські ущелини.

Нагадаємо, 26 квітня в одному з корпусів на території Красноярського машинобудівного заводу РФ сталася пожежа. Вогонь охопив дах одного з корпусів заводу «Красмаш», який виробляє балістичні ракети.