Проблему пластикового сміття хочуть вирішити. Фото: UN News

https://racurs.ua/ua/n121828-u-jenevi-predstavnyky-187-krayin-svitu-uhvalyly-ugodu-schodo-borotby-z-plastykovymy-vidhodamy.html

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Угоду, яка регулюватиме глобальний експорт пластикового сміття, в швейцарській Женеві ухвалили майже 1 тис. 400 представників з 187 країн світу.

До ухвалення рішення сторони 12 годин вели консультації. Угоду затвердили як доповнення до ухваленої у 1989 році Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням. Про це повідомляє DW.

За словами міністра охорони довкілля Німеччини Свен Шульце, угода дозволяє заборонити експорт забруднених та проблематичних пластикових відходів з Європейського Союзу в країни Азії та Африки. Документ передбачає, що країни, які розвиваються, зможуть відхиляти ввезення на їхню територію сміття з інших країн.

Експерти підрахували, що щороку в морях та океанах опиняється близько 8 млн т пластикових відходів. Сполучені Штати Америки, Канада й низка інших країн вивозять пластикове сміття в Азію. Влада цих країн стверджує, що в азіатських країнах його переробляють. Більша частина відходів все ж опиняється поза сміттєпереробними заводами і вивозиться на звалища, спалюється або потрапляє у водойми.

Нагадаємо, восени 2018 року Європейський парламент підтримав у першому читанні ініціативу Єврокомісії щодо заборони упаковки та одноразових виробів, які виготовляють із пластику.