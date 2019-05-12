Проблему пластикового мусора хотят решить. Фото: UN News

https://racurs.ua/n121828-v-jeneve-predstaviteli-187-stran-mira-prinyali-soglashenie-po-borbe-s-plastikovymi-othodami.html

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Соглашение, которое будет регулировать глобальный экспорт пластикового мусора, в швейцарской Женеве приняли почти 1 тыс. 400 представителей из 187 стран мира.

До принятия решения стороны 12 часов вели консультации. Соглашение утвердили как дополнение к принятой в 1989 году Базельской конвенции о контроле за трансграничными перевозками опасных отходов и их удалением. Об этом сообщает DW.

По словам министра охраны окружающей среды Германии Свен Шульце, соглашение позволяет запретить экспорт загрязненных и проблематичных пластиковых отходов из Европейского Союза в страны Азии и Африки. Документ предусматривает, что развивающиеся страны смогут запретить ввоз на их территорию мусор из других стран.

Эксперты подсчитали, что ежегодно в морях и океанах оказывается около 8 млн т пластиковых отходов. Соединенные Штаты Америки, Канада и ряд других стран вывозят пластиковый мусор в Азию. Власти этих стран утверждают, что в азиатских странах его перерабатывают. Большая часть отходов все же оказывается вне мусороперерабатывающих заводов и вывозится на свалки, сжигается или попадает в водоемы.

Напомним, осенью 2018 года Европейский парламент поддержал в первом чтении инициативу Еврокомиссии о запрете упаковки и одноразовых изделий, которые изготавливают из пластика.