Танки боевиков ЛДНР. Фото: ДАН

https://racurs.ua/n121827-missiya-obse-zafiksirovala-desyatki-rossiyskih-tankov-i-sistem-grad-na-donbasse-karta.html

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Боевики Донбасса, которых контролирует Российская Федерация, сосредотачивают десятки единиц танков, гаубиц и зенитные ракетные комплексы в местах, которые размещены с нарушением линий отвода и постоянных мест хранения.

Наблюдатели ОБСЕ 4 мая обнаружили 14 реактивных систем залпового огня на так называемом полигоне рядом с населенным пунктом Миусинск. Об этом 12 мая сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Кроме того, наблюдатели увидели вооружение сепаратистов, размещенное по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения на неподконтрольных правительству районах. Так, недалеко от населенного пункта Шимшиновка зафиксировали 12 танков. Еще 13 буксируемых гаубиц, 12 танков, семь самоходных гаубиц, три зенитных ракетных комплекса увидели вблизи Миусинска. Вблизи населенного пункта Круглик зафиксировали 24 танка.

Кроме того, минимум пять танков Т-72 увидели на полигоне недалеко от населенного пункта Покровка на восток от Донецка.

Напомним, в апреле наблюдатели ОБСЕ обнаружили современное российское вооружение на оккупированной территории Луганской области, а именно — автоматизированную станцию помех Р-330Ж «Житель» и комплекс радиоэлектронной борьбы «Тирада-2».