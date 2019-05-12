Танки бойовиків ЛДНР. Фото: ДАН

https://racurs.ua/ua/n121827-misiya-obsie-zafiksuvala-desyatky-rosiyskyh-tankiv-ta-system-grad-na-donbasi-karta.html

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Бойовики Донбасу, яких контролює Російська Федерація, зосереджують десятки одиниць танків, гаубиць та зенітні ракетні комплекси в місцях, які розміщені з порушенням ліній відведення та постійних місць зберігання.

Спостерігачі ОБСЄ 4 травня виявили 14 реактивних систем залпового вогню на так званому полігоні поруч із населеним пунктом Міусинськ. Про це 12 травня повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

Крім того, спостерігачі помітили, що озброєння сепаратистів, розміщене за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання на непідконтрольних урядові районах. Так, неподалік від населеного пункту Шимшинівка зафіксували 12 танків. Ще 13 буксируваних гаубиць, 12 танків, сім самохідних гаубиць, три зенітні ракетні комплекси побачили поблизу Міусинська. Поблизу населеного пункту Круглик зафіксували 24 танки.

Крім того, щонайменше п’ять танків Т-72 побачили на полігоні неподалік від населеного пункту Покровка на схід від Донецька.

Нагадаємо, у квітні спостерігачі ОБСЄ виявили сучасне російське озброєння на окупованій території Луганської області, а саме — автоматизовану станцію перешкод Р-330Ж «Житель» та комплекс радіоелектронної боротьби «Тірада-2».