Тереза Мэй сыграла в футбол. Фото: Reuters

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Ракурс

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сыграла в футбол с детьми.

К игре в мяч глава британского правительства приобщилась во время визита в город Мэйденхэд. Видеозапись того, как Мэй занимается спортом, появилась в YouTube.

По информации британских СМИ, Мэй в Мейденхеде встретилась с местной женской футбольной командой. В своей речи премьер назвала прошедшую неделю исторической для английского футбола. Мэй отметила, что выступления «Ливерпуля», «Тотенхэма», «Челси» и «Арсенала» вдохновляют детей, взрослых и премьер-министров.

Как известно, впервые в истории футбола в финале европейских кубковых турниров в этом году будут играть исключительно футбольные команды из Великобритании. Так, за медали Лиги чемпионов сразятся два клуба из английской Премьер-лиги — «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Еще две команды «Челси» и «Арсенал» будут бороться за победу в Лиге Европы.

Напомним, английский «Ливерпуль» во второй раз подряд сыграет в финальном матче Лиги чемпионов. В ответном матче полуфинала самого престижного футбольного клубного турнира мира британцы отыграли три гола, пропущенных от «Барселоны», и победили 4:0.